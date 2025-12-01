Хоккей-обозрение

Александр Радулов пропустит Кубок Первого канала по хоккею

Сегодня, 06:58 Автор: Андрей Моисеев




Александр Радулов, Локомотив

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал, что Александр Радулов не примет участия в Кубке Первого канала по хоккею.

Специалист заявил в своём Telegram-канале, что нападающий «Локомотива» очень хотел приехать на турнир, но его организму требуется восстановление после тяжёлых игр.

39-летний Радулов в 35 матчах текущего сезона набрал 33 (16+17) очка и занимает пятое место в списке лучших бомбардиров.

Хоккеист дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2011, 2025).

Кубок Первого канала пройдёт в 11 по 14 декабря в Новосибирске.

Фото: РИА Новости







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Капризов оторвался от Овечкина в гонке снайперов сезона НХЛ среди россиян
На ТВ покажут в прямом эфире два матча «России-25» на Кубке Первого канала
Назван окончательный состав сборной России на Кубок Первого канала
В НХЛ допустили отказ хоккеистов от Олимпиады из-за качества льда
Видео массовой драки с участием Капризова и Юрова в матче «Сиэтлом»
Защитник «Калгари» Ян Кузнецов забросил победную шайбу в матче с «Баффало»
Александр Радулов пропустит Кубок Первого канала по хоккею
«Тампа» проиграла «Торонто», Кучеров очков не набрал
Голкипер «Айлендерс» Сорокин признан лучшим игроком недели в НХЛ
Овечкин стал самым обсуждаемым спортсменом года во «ВКонтакте»


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты