Александр Радулов пропустит Кубок Первого канала по хоккею

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал, что Александр Радулов не примет участия в Кубке Первого канала по хоккею.

Специалист заявил в своём Telegram-канале, что нападающий «Локомотива» очень хотел приехать на турнир, но его организму требуется восстановление после тяжёлых игр.

39-летний Радулов в 35 матчах текущего сезона набрал 33 (16+17) очка и занимает пятое место в списке лучших бомбардиров.

Хоккеист дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2011, 2025).

Кубок Первого канала пройдёт в 11 по 14 декабря в Новосибирске.