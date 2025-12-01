Хоккей-обозрение

Защитник «Калгари» Ян Кузнецов забросил победную шайбу в матче с «Баффало»

Сегодня, 07:56 Автор: Андрей Моисеев




Ян Кузнецов, Калгари Флэймз

«Калгари» выиграл у «Баффало» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок на арене «Скоушабэнк Саддлдоум» завершился со счётом 7:4.

Шайбы в матче забросили: Егор Шарангович (10-я минута, 60-я), Расмус Андерссон (14), Джонатан Юбердо (28), Назем Кадри (35), Ян Кузнецов (38), Микаэль Баклунд (59) — Тейдж Томпсон (25), Оуэн Пауэр (34), Расмус Далин (37), Алекс Так (58).

Защитник «Флэймз» Ян Кузнецов забросил 2-ю шайбу в сезоне и отметился результативной передачей.

«Калгари» одержал третью победу подряд, набрал 28 очков и остался на 14-м месте в Западной конференции. «Баффало» с 26 баллами замыкает турнирную таблицу Востока.

Фото: USA Today Sports







