Хоккей-обозрение

Видео массовой драки с участием Капризова и Юрова в матче «Сиэтлом»

Сегодня, 08:36 Автор: Андрей Моисеев




Кирилл Капризов, Миннесота Уайлд

«Миннесота» обыграла в гостях «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча на льду «Клаймэт Пледж-Арены» завершилась со счётом 4:1.

Шайбы в матче забросили: Йоэль Эрикссон Эк (22-я минута), Маркус Юханссон (49), Кирилл Капризов (59), Владимир Тарасенко (60) — Джордан Эберле (27).

Нападающие «Уайлд» Данила Юров и Кирилл Капризов заступились за своего одноклубника Матса Цуккарелло. За мгновение до этого защитник «Сиэтла» Винс Данн применил против норвежского хоккеиста силовой приём.

«Миннесота» набрала 37 очков и переместилась на четвёртое место в Западной конференции. «Сиэтл» проиграл шестой матч подряд и с 28 очками идёт 13-м на Западе.

Фото: ХК «Миннесота Уайлд»







