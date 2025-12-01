В НХЛ допустили отказ хоккеистов от Олимпиады из-за качества льда

Хоккей-обозрение

Сегодня, 09:11




Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что игроки могут отказаться от выступления на Олимпиаде в Италии из-за плохого качества льда. Заявление функционера приводит пресс-служба организации.

Дэйли подтвердил, что размеры ледового катка будут меньше установленных в НХЛ размеров. На такой площадке «Питтсбург» и «Нэшвилл» играли осенью в Стокгольме и нареканий от игроков не было.

Большую озабоченность вызывает только качество льда на арене «Санта-Джулия». Руководство лиги и Ассоциация игроков ясно дали понять организаторам ОИ-2026, что лёд должен быть такого же качества, как на ледовых площадках НХЛ.

