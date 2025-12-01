Хоккей-обозрение

На ТВ покажут в прямом эфире два матча «России-25» на Кубке Первого канала

Сегодня, 09:56 Автор: Андрей Моисеев




Кубок Первого канала 2025

Первый канал покажет в прямом эфире две игры с участием команды «Россия-25» на Кубке Первого канала по хоккею, который пройдёт с 11 по 14 декабря в Новосибирске.

В субботу сборная России встретится с Белоруссией, а в воскресенье сыграет с Казахстаном. Обе трансляции начнутся в 14:15 по московскому времени.

Сегодня тренерский штаб сборной России назвал имена 31 хоккеиста, которые будут готовиться к турниру. Нападающий «Локомотива» Александр Радулов, ранее попавший в состав команды, не приедет в Новосибирск и будет восстанавливаться во время перерыва в КХЛ.

Фото: ФХР







