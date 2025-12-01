Капризов оторвался от Овечкина в гонке снайперов сезона НХЛ среди россиян Сегодня, 10:30 Автор: Андрей Моисеев









Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов в матче с «Сиэтлом» забросил 18-ю шайбу и вошёл в топ-6 лучших снайперов текущего сезона. Лидируют в списке Натан Маккиннон из «Колорадо» (24 шайбы), Морган Гики из «Бостона» (22). По 18 шайб забросили Сидни Кросби («Питтсбург»), Коннор Бедард («Чикаго») и Джейсон Робертсон («Даллас»). Капризов на четыре шайбы оторвался от Александра Овечкина, который занимает второе место в списке самых результативных российских игроков. На счету капитана «Вашингтона» 14 голов. На счету нападающего «Тампы» Никиты Кучерова 12 шайб.



