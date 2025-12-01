Хоккей-обозрение

Мэттьюс вошёл в топ-100 снайперов НХЛ и может догнать Овечкина

В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Торонто» и «Тампой», который завершился победой «Мэйпл Лифс» со счетом 2:0, нападающий Остон Мэттьюс забросил шайбу за секунду до конца игры и вошел топ-100 снайперов в истории лиги.

Всего на счету 28-летнего форварда 413 шайб за 653 игры.

Мэттьюс забивает 0,63 шайбы за игру и в конце карьеры может догнать Александра Овечкина (0,59).

Мэттьюс был выбран на драфте 2016 года под общим первым номером и все 10 сезонов провел в составе «Торонто». В текущем чемпионате на счету игрока 12 заброшенных шайб. Наибольшую результативность (69 голов) Мэттьюс показал в сезоне 2023/2024.

