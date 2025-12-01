Хоккей-обозрение

Воробьёв назвал тройку игроков КХЛ с лучшим хоккейным IQ на сегодня

Бывший главный тренер СКА, «Металлурга» и ЦСКА Илья Воробьёв назвал тройку сильнейших хоккеистов КХЛ на сегодняшний день.

«Я назову тройку самых мастеровитых и с лучшим хоккейным IQ или же интеллектом, если говорить по-русски. Это люди, способные создать гол из ничего: Владимир Ткачёв из «Металлурга», Константин Окулов и Никита Гусев», — приводит слова Воробьёва «Чемпионат».

50-летний специалист в 2016 году выиграл вместе с «Магниткой» Кубок Гагарина и два раза выводил команду в финал. Под его руководством сборная России стала бронзовым призёром на чемпионате мира-2019.

В прошлом сезоне под руководством Воробьёва ЦСКА проиграл в первом раунде плей-офф минскому «Динамо».

