КХЛ поддержала возвращение пива на стадионы

Сегодня, 14:45 Автор: Андрей Моисеев




Алексей Морозов, КХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов положительно высказался о возвращении продажи пива на стадионах.

«Если в пиве на трибуне не будет ничего такого, то почему бы и нет. Мы только поддерживаем возвращение пива и считаем, что справимся», — приводит слова Морозова «Матч ТВ».

В России запретили продажу алкогольных напитков на стадионах в 2005 году. Единственное исключение было сделано на время проведения чемпионата мира по футболу-2018.

Ранее стало известно, что с данной инициативой выступили руководители РФС и РПЛ.

