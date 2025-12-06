Хоккей-обозрение

Стали известны составы команд на Матч звезд КХЛ

Сегодня, 16:21 Автор: Андрей Моисеев




Матч звёзд КХЛ

Определились полные составы команд на Матч звёзд КХЛ, который пройдет 7-8 февраля в Екатеринбурге.

Зрители смогут увидеть на льду «УГМК-Арены» Владимира Ткачёва, Романа Канцероваа и Дмитрия Силантьева из «Металлурга», Александра Радулова из «Локомотива», Дамира Шарипзянова и Константина Окулова из «Авангарда», Даниэля Спронга из ЦСКА, Джош Ливо и Михаила Григоренко из «Трактора» и многих других известных хоккеистов.

С полными составами команд KHL Ural Stars, KHL RUS Stars, KHL U23 Stars и KHL World Stars можно ознакомиться на официальном сайте КХЛ.

Фото: КХЛ







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Стали известны составы команд на Матч звезд КХЛ
КХЛ поддержала возвращение пива на стадионы
Воробьёв назвал тройку игроков КХЛ с лучшим хоккейным IQ на сегодня
Капризов и Тарасенко за 15 секунд забросили две шайбы в пустые ворота
Мэттьюс вошёл в топ-100 снайперов НХЛ и может догнать Овечкина
Капризов оторвался от Овечкина в гонке снайперов сезона НХЛ среди россиян
На ТВ покажут в прямом эфире два матча «России-25» на Кубке Первого канала
Назван окончательный состав сборной России на Кубок Первого канала
В НХЛ допустили отказ хоккеистов от Олимпиады из-за качества льда
В НХЛ сняли видео, как игрок «Миннесоты» Юров устроил массовую драку


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты