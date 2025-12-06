Стали известны составы команд на Матч звезд КХЛ

Определились полные составы команд на Матч звёзд КХЛ, который пройдет 7-8 февраля в Екатеринбурге.

Зрители смогут увидеть на льду «УГМК-Арены» Владимира Ткачёва, Романа Канцероваа и Дмитрия Силантьева из «Металлурга», Александра Радулова из «Локомотива», Дамира Шарипзянова и Константина Окулова из «Авангарда», Даниэля Спронга из ЦСКА, Джош Ливо и Михаила Григоренко из «Трактора» и многих других известных хоккеистов.

С полными составами команд KHL Ural Stars, KHL RUS Stars, KHL U23 Stars и KHL World Stars можно ознакомиться на официальном сайте КХЛ.