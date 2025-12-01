Задоров попал в топ-10 самых ненавистных хоккеистов НХЛ

Защитник «Бостона» Никита Задоров попал в список самых ненавистных хоккеистов Национальной хоккейной лиги.

Портал The Athletic провёл опрос среди игроков лиги и попросил их ответить на вопрос: «Кому в НХЛ больше всего хочется ударить по лицу?».

Первое место занял форвард «Оттавы» Ник Казинс, набравший 24,3% голосов. На втором месте расположился нападающий «Флориды» Брэд Маршан (19,6%), замыкает тройку форвард «Флориды» Мэттью Ткачук (10,3%).

Задоров и другие пять хоккеистов набрали по 1,9% голосов.

В текущем сезоне российский хоккеист в 30 матчах за «Брюинз» набрал 10 (1+9) очков и заработал 64 штрафные минуты.