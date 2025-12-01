Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Монреаль» Сегодня, 05:34 Автор: Андрей Моисеев









«Тампа» выиграла в гостях у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на льду «Белл-центра» завершилась со счётом 6:1. В составе победителей шайбы забросили Брейден Пойнт (3-я минута), Понтус Хольмберг (7), Никита Кучеров (18), Шарль-Эдуар Д'Астус (23) и Даррен Рэддиш (42, 49). У проигравших отличился Оливер Капанен с передач Ника Судзуки и Ивана Демидова. Кучеров провёл на льду более 17 минут, набрал 2 (1+1) очка и завершил игру с показателем полезности «+3». «Тампа» прервала серию из четырёх поражений, набрала 36 очков и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Монреаля» 33 очка и он идёт 11-м на Востоке.



Фото: Reuters















