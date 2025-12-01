Гол и две передачи Грицюка помогли «Нью-Джерси» обыграть «Оттаву» Сегодня, 06:11 Автор: Андрей Моисеев









«Нью-Джерси» выиграл в гостях у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок на льду «Канадиен Тайр-центра» завершился со счётом 4:3. В составе «Дэвилз» отличились Шимон Немец (6-я минута), Арсений Грицюк (18), Пол Коттер (25) и Коди Гласс (53). У «Сенаторз» шайбы забросили Дрейк Батерсон (2), Тим Штюцле (13) и Дрейк Батерсон (31). Грицюк провёл на льду 14 минут 33 секунды, набрал 3 (1+2) очка и был признан первой звездой встречи. «Нью-Джерси» прервал серию из пяти поражений, набрал 35 очков и занимает восьмое место в Восточной конференции. У «Оттавы» 30 баллов и она идёт 15-й на Востоке.



Фото: Getty Images
















