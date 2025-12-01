Шайбы Дорофеева и Барбашёва не помогли «Вегасу» обыграть «Айлендерс»

«Айлендерс» выиграли по буллитам у «Вегаса» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок в Элмонте завершился со счётом 5:4.
В составе победителей отличились Бо Хорват (20-я минута, 51-я), Марк Гэткомб (24), Симон Хольмстрём (34) и Эмиль Хейнеман (победный буллит). У проигравших шайбы забросили Ноа Ханифин (13), Митчелл Марнер (17), Иван Барбашёв (42) и Павел Дорофеев (60).
Голкипер «островитян» Илья Сорокин сделал 32 сейва и был признан второй звездой встречи.
«Айлендерс» набрали 37 очков и находятся на третьем месте в Восточной конференции. У «Вегаса» также 37 баллов и он идёт четвёртым на Западе.