Шайбы Дорофеева и Барбашёва не помогли «Вегасу» обыграть «Айлендерс»

Сегодня, 06:57




Павел Дорофеев, Вегас Голден Найтс

«Айлендерс» выиграли по буллитам у «Вегаса» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок в Элмонте завершился со счётом 5:4.

В составе победителей отличились Бо Хорват (20-я минута, 51-я), Марк Гэткомб (24), Симон Хольмстрём (34) и Эмиль Хейнеман (победный буллит). У проигравших шайбы забросили Ноа Ханифин (13), Митчелл Марнер (17), Иван Барбашёв (42) и Павел Дорофеев (60).

Голкипер «островитян» Илья Сорокин сделал 32 сейва и был признан второй звездой встречи.

«Айлендерс» набрали 37 очков и находятся на третьем месте в Восточной конференции. У «Вегаса» также 37 баллов и он идёт четвёртым на Западе.

