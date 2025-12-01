Кучеров опередил Ковалёва в списке лучших российских бомбардиров НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров в матче с «Монреалем» записал на свой счёт заброшенную шайбу и результативную передачу.

За время выступления в НХЛ в активе форварда «Лайтнинг» 1030 (370+660) очков в 830 играх. В списке лучших российских бомбардиров игрок опередил Алексея Ковалёва и вышел на пятое место.

По системе «гол+пас» хоккеиста опережают Александр Могильный (1032 очка), Сергей Фёдоров (1179), Евгений Малкин (1375) и Александр Овечкин (1652).

В этом сезоне Кучеров набрал 36 (13+23) баллов в 27 матчах и занимает 14-е место в гонке бомбардиров сезона.