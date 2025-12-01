В НХЛ сняли видео шайбы Сеннеке за 0,1 секунды до конца матча

«Анахайм» выиграл по буллитам у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» завершилась со счётом 4:3.

В составе «Дакс» отличились Джексон Лакомб (26-я минута), Трой Терри (35), Беккетт Сеннеке (60) и Лео Карлссон (победный буллит). У «Пингвинз» шайбы забросили Ноэль Аччари (10), Томми Новак (40) и Энтони Манта (57).

Нападающий «уток» Сеннеке сравнял счёт за 0,1 секунды до конца третьего периода и перевёл игру в овертайм. 19-летний форвард набрал в этом сезоне 26 (10+16) очков и лидирует в гонке бомбардиров сезона НХЛ среди новичков.

«Анахайм» набрал 39 очков и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. У «Питтсбурга» 35 баллов и он идёт шестым на Востоке.