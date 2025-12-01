Хоккей-обозрение

«Эдмонтон» проиграл «Баффало» с дублем Макдэвида и шайбой Подколзина

Сегодня, 08:23




«Эдмонтон» проиграл в овертайме «Баффало» в матче НХЛ. Поединок на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился со счётом 4:3 в пользу «Сэйбрз».

В составе победителей отличились Джош Доун (20-я минута, 32-я), Тейдж Томпсон (32) и Алекс Так (61). У проигравших шайбы забросили Коннор Макдэвид (41, 60) и Василий Подколзин (42).

Подколзин провёл на льду более 15 минут, сделал три броска и завершил игру с показателем полезности «+2».

Макдэвид забросил свою вторую шайбу за секунду до конца третьего периода и перевёл встречу в овертайм.

«Баффало» набрал 28 очков и продолжает занимать 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Эдмонтона» 32 балла и он идёт седьмым на Западе.

