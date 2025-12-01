«Коламбус» проиграл «Каролине», Воронков забросил 11-ю шайбу в сезоне

«Каролина» выиграла у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок в Роли завершился со счётом 4:1.
В составе победителей отличились Сет Джарвис (30-я минута), Эрик Робинсон (48), Джордан Стаал (54) и Джордан Мартинук (59). У «Блю Джекетс» единственную шайбу забросил Дмитрий Воронков (13).
Нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников записал на свой счёт две результативные передачи.
«Каролина» набрала 38 очков и расположилась на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. У «Коламбуса» 32 балла и он идёт 13-м на Востоке.