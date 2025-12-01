Аутсайдер сезона «Нэшвилл» обыграл лидера НХЛ «Колорадо» Сегодня, 09:27 Автор: Андрей Моисеев









«Нэшвилл» обыграл по буллитам «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча на льду «Бриджстоун-Арены» завершилась со счётом 4:3. В составе победителей отличились Джонатан Маршессо (5-я минута), Рид Шефер (6), Брэди Шей (53) и Райан О'Райлли (победный буллит). У проигравших шайбы забросили Брок Нельсон (2), Арттури Лехконен (11) и Кейл Макар (60). Нападающий «Предаторз» Фёдор Свечков отметился результативной передачей. Лидер «Эвеланш» первым набрал 50 очков в сезоне. «Нэшвилл» набрал 26 очков и ушёл с последнего места в Западной конференции. «Колорадо» с 49 баллами возглавляет общую таблицу НХЛ.



Фото: AP Photo
















