«Сан-Хосе» вместо Аскарова заявил на игру геолога из Филадельфии Сегодня, 10:04 Автор: Андрей Моисеев









В матче «Филадельфия» — «Сан-Хосе», который завершился победой «Флайерз» со счётом 4:1, гости заявили бывшего вратаря студенческой лиги. Основной голкипер «Шаркс» Ярослав Аскаров внезапно заболел и руководству команды срочно пришлось искать подмену Алексу Недельковичу. 39-летний Джастин Ковальковски никогда не играл на профессиональном уровне, с 2004 по 2008 год выступал в студенческой лиге NCAA, а сейчас работает геологом в Филадельфии. Аскаров текущем сезоне одержал 10 побед, пропуская в среднем 3,14 шайбы и отражая 90,3% бросков.



Фото: sharkshockeydigest.com















