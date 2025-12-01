Хоккей-обозрение

«Сан-Хосе» вместо Аскарова заявил на игру геолога из Филадельфии

Сегодня, 10:04 Автор: Андрей Моисеев




Джастин Ковальковски, Сан-Хосе Шаркс

В матче «Филадельфия» — «Сан-Хосе», который завершился победой «Флайерз» со счётом 4:1, гости заявили бывшего вратаря студенческой лиги.

Основной голкипер «Шаркс» Ярослав Аскаров внезапно заболел и руководству команды срочно пришлось искать подмену Алексу Недельковичу.

39-летний Джастин Ковальковски никогда не играл на профессиональном уровне, с 2004 по 2008 год выступал в студенческой лиге NCAA, а сейчас работает геологом в Филадельфии.

Аскаров текущем сезоне одержал 10 побед, пропуская в среднем 3,14 шайбы и отражая 90,3% бросков.

