Дегтярёв заявил о шансах оспорить недопуск хоккеистов в суде

Министр спорта Михаил Дегтярёв заявил, что ФХР и Олимпийский комитет России пока не планируют оспаривать недопуск игроков на международные турниры в суде.

«С хоккеем сложнее, мы с федерацией в контакте и оцениваем шансы на победу в суде в этом командном виде как низкие, поэтому не тратим ресурсы», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

Российские сборные с 2022 года отстранены от всех международных турниров под эгидой ИИХФ. Хоккеисты пропустили четыре чемпионата мира и не сыграют в 2026 году на мирровом первенстве в Швецарии и на Олимпиаде в Турине.