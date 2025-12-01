Хоккей-обозрение

Дегтярёв заявил о шансах оспорить недопуск хоккеистов в суде

Сегодня, 10:36 Автор: Андрей Моисеев




Министр спорта России Михаил Дегтярёв

Министр спорта Михаил Дегтярёв заявил, что ФХР и Олимпийский комитет России пока не планируют оспаривать недопуск игроков на международные турниры в суде.

«С хоккеем сложнее, мы с федерацией в контакте и оцениваем шансы на победу в суде в этом командном виде как низкие, поэтому не тратим ресурсы», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

Российские сборные с 2022 года отстранены от всех международных турниров под эгидой ИИХФ. Хоккеисты пропустили четыре чемпионата мира и не сыграют в 2026 году на мирровом первенстве в Швецарии и на Олимпиаде в Турине.

