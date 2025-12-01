Кучеров попал в компанию к Овечкину, Малкину и Фёдорову

Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров в матче с «Монреалем» записал на свой счёт заброшенную шайбу и результативную передачу.

В активе 32-летнего хоккеиста, проводящего свой 12-й сезон в НХЛ, стало 1201 (423+778) очко в регулярных чемпионатах и плей-офф.

Кучеров добрался до этой отметки, проведя за океаном 982 игры. Быстрее него 1200 очков с учётом матчей Кубка Стэнли набрали только четверо хоккеистов, родившихся за пределами Северной Америки — Яри Курри (854 игры), Петер Штястны (882) и Яромир Ягр (925).

Кучеров стал четвёртым россиянином, перешагнувшим эту отметку. Больше набрали только Александр Овечкин (1799 очков), Евгений Малкин (1555) и Сергей Фёдоров (1355).