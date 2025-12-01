Хоккей-обозрение

Выручка НХЛ в сезоне 2025/26 составит около 6,8 млрд долларов

Сегодня, 16:23 Автор: Андрей Моисеев




Гэри Беттмэн, НХЛ

Выручка Национальной хоккейной лиги за сезон 2025/2026 составит около 6,8 млрд долларов. Об этом заявил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн, выступая перед Советом управляющих НХЛ.

По словам главы организации, цифры соответствуют ожиданиям, сделка с телекоммуникационной компанией Rogers на право трансляции игр НХЛ в Канаде на 11 лет оправдала ожидания. Потолок зарплат в ближайшие два сезона будет повышаться согласно утверждённому ранее плану, сообщает ESPN.

В этом сезоне он составляет 95,5 млн долларов, в следующем может составить 104 млн и 113,5 млн ещё через год. Минимальный потолок в текущем чемпионате — 70,6 млн долларов, через два года он должен повыситься до 83,9 млн.

Фото: nhl.com







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Выручка НХЛ в сезоне 2025/26 составит около 6,8 млрд долларов
Кучеров попал в компанию к Овечкину, Малкину и Фёдорову
Дегтярёв заявил о шансах оспорить недопуск хоккеистов в суде
«Сан-Хосе» вместо Аскарова заявил на игру геолога из Филадельфии
Аутсайдер сезона «Нэшвилл» обыграл лидера НХЛ «Колорадо»
В ИИХФ назвали дату обсуждения вопроса по допуску россиян на турниры
«Коламбус» проиграл «Каролине», Воронков забросил 11-ю шайбу в сезоне
«Эдмонтон» проиграл «Баффало» с дублем Макдэвида и шайбой Подколзина
В НХЛ сняли видео шайбы Сеннеке за 0,1 секунды до конца матча
Кучеров опередил Ковалёва в списке лучших российских бомбардиров НХЛ


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты