Выручка НХЛ в сезоне 2025/26 составит около 6,8 млрд долларов

Выручка Национальной хоккейной лиги за сезон 2025/2026 составит около 6,8 млрд долларов. Об этом заявил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн, выступая перед Советом управляющих НХЛ.

По словам главы организации, цифры соответствуют ожиданиям, сделка с телекоммуникационной компанией Rogers на право трансляции игр НХЛ в Канаде на 11 лет оправдала ожидания. Потолок зарплат в ближайшие два сезона будет повышаться согласно утверждённому ранее плану, сообщает ESPN.

В этом сезоне он составляет 95,5 млн долларов, в следующем может составить 104 млн и 113,5 млн ещё через год. Минимальный потолок в текущем чемпионате — 70,6 млн долларов, через два года он должен повыситься до 83,9 млн.