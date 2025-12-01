«Локомотив» и «Спартак» отпустят словацких хоккеистов на Олимпиаду

«Локомотив» и «Спартак» отпустят словацких хоккеистов на Олимпийские игры, если в их адрес поступит официальный вызов из Федерации хоккея Словакии, передаёт ТАСС.

Речь идёт о четырёх словацких хоккеистах. В составе красно-белых выступают Адам Ружичка и Кристиан Ярош, цвета железнодорожников защищают Мартин Гернат и Рихард Паник.

Ранее Dennik Sport сообщил, что клубы не отпустили Яроша, Ружичку и Герната на товарищеский турнир, который состоится во время декабрьской паузы в словацком городе Банска-Бистрица.

Олимпийский хоккейный турнир пройдёт в Италии в феврале 2026 года.