Овечкин оценил выступление «Вашингтона» в текущем сезоне НХЛ

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал выступление команды в сезоне 2025/2026.

«Самое главное — одерживать победы. Сейчас команда в хорошем состоянии. Конечно, есть травмы, но ребята очень быстро набирают обороты», — приводит слова Овечкина портал RG.

«Кэпиталз» набрали 39 очков и занимают первое место в турнирной таблице восточной конференции. Команда выиграла 10 из 12 последних матчей.

Овечкин в 30 играх забросил 14 шайб и сделал 15 результативных передач. Игрок занимает второе место по результативности в команде, отставая на три балла Тому Уилсону.