Хоккей-обозрение

Овечкин оценил выступление «Вашингтона» в текущем сезоне НХЛ

Сегодня, 20:11 Автор: Андрей Моисеев




Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал выступление команды в сезоне 2025/2026.

«Самое главное — одерживать победы. Сейчас команда в хорошем состоянии. Конечно, есть травмы, но ребята очень быстро набирают обороты», — приводит слова Овечкина портал RG.

«Кэпиталз» набрали 39 очков и занимают первое место в турнирной таблице восточной конференции. Команда выиграла 10 из 12 последних матчей.

Овечкин в 30 играх забросил 14 шайб и сделал 15 результативных передач. Игрок занимает второе место по результативности в команде, отставая на три балла Тому Уилсону.

Фото: USA Today Sports







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Овечкин оценил выступление «Вашингтона» в текущем сезоне НХЛ
«Локомотив» и «Спартак» отпустят словацких хоккеистов на Олимпиаду
Выручка НХЛ в сезоне 2025/26 составит около 6,8 млрд долларов
Кучеров попал в компанию к Овечкину, Малкину и Фёдорову
Дегтярёв заявил о шансах оспорить недопуск хоккеистов в суде
«Сан-Хосе» вместо Аскарова заявил на игру геолога из Филадельфии
Аутсайдер сезона «Нэшвилл» обыграл лидера НХЛ «Колорадо»
В ИИХФ назвали дату обсуждения вопроса по допуску россиян на турниры
«Коламбус» проиграл «Каролине», Воронков забросил 11-ю шайбу в сезоне
«Эдмонтон» проиграл «Баффало» с дублем Макдэвида и шайбой Подколзина


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты