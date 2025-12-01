«Рейнджерс» проиграли «Чикаго, Шестёркин отразил 22 броска

«Чикаго» выиграл у «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встречна на льду «Юнайтед-центра» завершилась со счётом 3:0.

В составе «Блэкхоукс» шайбы забросили Луис Кревьер (28-я минута), Коннор Бедард (35) и Тайлер Бертуцци (44).

Артемий Панарин не смог огорчить свою бывшую команду, провёл на льду более 20 минут, сделал один бросок и завершил игру с показателем полезности «минус 2». Игорь Шестёркин отбил 22 броска и совершил блестящий сейв в конце первого периода

«Чикаго» набрал 32 очка и расположился на седьмом месте в Западной конференции. У «Рейнджерс» 34 очка и они идут 10-ми на Востоке.