Хоккей-обозрение

«Рейнджерс» проиграли «Чикаго, Шестёркин отразил 22 броска

Сегодня, 06:02 Автор: Андрей Моисеев




Артемий Панарин в форме Чикаго Блэкхоукс

«Чикаго» выиграл у «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встречна на льду «Юнайтед-центра» завершилась со счётом 3:0.

В составе «Блэкхоукс» шайбы забросили Луис Кревьер (28-я минута), Коннор Бедард (35) и Тайлер Бертуцци (44).

Артемий Панарин не смог огорчить свою бывшую команду, провёл на льду более 20 минут, сделал один бросок и завершил игру с показателем полезности «минус 2». Игорь Шестёркин отбил 22 броска и совершил блестящий сейв в конце первого периода

«Чикаго» набрал 32 очка и расположился на седьмом месте в Западной конференции. У «Рейнджерс» 34 очка и они идут 10-ми на Востоке.

Фото: nhl.com







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Тренер Рафаэль Рише стал помощником Ги Буше в «Авангарде»
Драйзайтль высоко оценил игру Подколзина в этом сезоне
В НХЛ сняли видео ярких спасений Шестёркина и Бобровского
«Рейнджерс» в шестой раз в сезоне ушли со льда без заброшенных шайб
«Рейнджерс» проиграли «Чикаго, Шестёркин отразил 22 броска
Овечкин оценил выступление «Вашингтона» в текущем сезоне НХЛ
«Локомотив» и «Спартак» отпустят словацких хоккеистов на Олимпиаду
Выручка НХЛ в сезоне 2025/26 составит около 6,8 млрд долларов
Кучеров попал в компанию к Овечкину, Малкину и Фёдорову
Дегтярёв заявил о шансах оспорить недопуск хоккеистов в суде


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты