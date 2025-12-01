В НХЛ сняли видео ярких спасений Шестёркина и Бобровского Сегодня, 07:39 Автор: Андрей Моисеев









Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин в конце первого периода матча с «Чикаго» совершил блестящий сейв после броска нападающего Андре Бураковски. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу «Блэкхоукс». Ещё одно яркое спасение продемонстрировал этой ночью российский голкипер «Флориды» в поединке с «Ютой». Сергей Бобровский отразил бросок форварда Клейтона Келлера. Шестёркин отражает в этом сезоне 91,2% бросков и занимает по этому показателю 14-е место. Бобровский идёт на 46-й строчке (88,1%). Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.



Фото: Reuters















