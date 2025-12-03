Хоккей-обозрение

Драйзайтль высоко оценил игру Подколзина в этом сезоне

Василий Подколзин, Эдмонтон Ойлерз

Один из лидеров «Эдмонтона» Леон Драйзайтль прокомментировал игру форварда команды Василия Подколзина в этом сезоне.

«Иногда хоккеисту нужно больше времени, чтобы по-настоящему раскрыться. Он стал очень эффективным игроком, одинаково хорошо играющим как в нападении, так и защите. Парням нравится с ним играть», — приводит слова Драйзайтля Sportsnet.

Подколзин был выбран «Ванкувером» на драфте в 2019 году под общим 10-м номером, а в августе 2024 года был обменян в «Эдмонтон».

В текущем сезоне нападающий в 30 матчах набрал 13 (6+7) очков и имеет лучший в команде показатель полезности («+11»).

