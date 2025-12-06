Хоккей-обозрение

Кудерметова заявила, что болеет за «Ак Барс» и считает Овечкина легендой

Сегодня, 11:03 Автор: Андрей Моисеев




Вероника Кудерметова, теннис

Известная теннисистка Вероника Кудерметова заявила, что восхищается игрой нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина и болеет за казанский «Ак Барс».

«Я люблю хоккей, папа привил любовь к этому виду спорта. Конечно, Александр Овечкин — это легенда, ни с кем не сравним, но команда, которую я поддерживаю — это «Ак Барс», — приводит слова Кудерметовой ТАСС.

40-летний Овечкин выиграл Кубок Стэнли в 2018 году и этой весной побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки.

Кудерметова в начале ноября стала победительницей Итогового турнира WTA в парном разряде.

