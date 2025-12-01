Бобровский одержал 441-ю победу и сделал заявку на сейв года в НХЛ

Хоккей-обозрение

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты», который завершился со счётом 4:3 в пользу «Пантерз», сделал великолепный сейв.

Российский вратарь во втором периоде отразил бросок нападающего «мамонтов» Клейтона Келлера. Пресс-служба лиги назвала его одним из претендентов на спасение года.

Бобровский одержал 441-ю победу за время выступления за океаном и занимает по этому показателю девятое место. У идущего на восьмой строчке Терри Савчука 445 побед в регулярных чемпионатах.

