Бобровский одержал 441-ю победу и сделал заявку на сейв года в НХЛ Сегодня, 12:01 Автор: Андрей Моисеев









Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты», который завершился со счётом 4:3 в пользу «Пантерз», сделал великолепный сейв. Российский вратарь во втором периоде отразил бросок нападающего «мамонтов» Клейтона Келлера. Пресс-служба лиги назвала его одним из претендентов на спасение года. Бобровский одержал 441-ю победу за время выступления за океаном и занимает по этому показателю девятое место. У идущего на восьмой строчке Терри Савчука 445 побед в регулярных чемпионатах.



Фото: USA Today Sports















