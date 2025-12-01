Тренер «России-25» Ротенберг встретился с Сигалом в Новосибирске

Главный тренер «России-25» Роман Ротенберг встретился в Новосибирске с известным актёром Стивеном Сигалом. Беседа прошла в местном ресторане «Жерарня», открытом при участии французского актёра Жерара Депардье.

«Сегодня встретился с легендой мирового кино и сэнсеем – Стивеном Сигалом. Он впервые в Новосибирске, знакомится с городом», — заявил Ротенберг в своём Telegram-канале.

Сборная России в субботу сыграет с командой Белоруссии (14:00 мск), а в воскресенье встретится с Казахстаном.

Звезда боевиков 90-х в 2016 году получил российское гражданство.