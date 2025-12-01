Хоккей-обозрение

Форвард «Нью-Джерси» Дадонов помещён в список травмированных

Евгений Дадонов, Нью-Джерси Дэвилз

Нападающий «Нью-Джерси» Евгений Дадонов помещён в список травмированных, передаёт пресс-служба клуба.

36-летний форвард получил повреждение 25 ноября в матче против «Детройта» и с тех пор на лёд не выходил. Напомним, хоккеист получил перелом руки в первом матче регулярного чемпионата и месяц восстанавливался.

Сообщается, что из АХЛ вызван 24-летний нападающий Ксавье Парент, не имеющий опыта игры в НХЛ.

Дадонов подписал однолетний контракт с «Дэвилз» на 1 млн долларов в июле 2025 года. В этом сезоне игрок провёл пять матчей и очков не набрал.

