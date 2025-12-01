Хоккей-обозрение

«Каролина» обыграла «Вашингтон», у Овечкина и Никишина по передаче

Сегодня, 05:51 Автор: Андрей Моисеев




Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз

«Каролина» обыграла по буллитам «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на льду «Кэпитал Уан-Арены» завершилась со счётом 3:2.

В составе победителей отличились Николай Элерс (34-я минута), Логан Стэнковен (58) и Сет Джарвис (победный буллит). У проигравших шайбы забросили Коннор Макмайкл (26) и Ник Дауд (52).

Александр Овечкин и защитник «Харрикейнз» Александр Никишин записали на свой счёт по передаче.

«Каролина» набрала 40 очков и возглавила турнирную таблицу Восточной конференции. У «Вашингтона» 40 баллов и она идёт вторым на Востоке.

Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Хоккеист Егор Сурин признался, что жизнь в Воронеже закалила его
Российские игроки набрали 20 очков за один игровой день в НХЛ
«Флорида» проиграла «Колорадо», Тарасов пропустил шесть шайб
Хет-трик Хаймана и четыре паса Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Детройт»
В НХЛ показали видео покера Стэмкоса в матче с «Сент-Луисом»
«Коламбус» проиграл «Оттаве», Воронков забросил 12-ю шайбу в сезоне
Ассистентский покер Кучерова помог «Тампе» обыграть «Нью-Джерси»
«Каролина» обыграла «Вашингтон», у Овечкина и Никишина по передаче
Овечкин набрал 1800 очков за карьеру в НХЛ с учётом плей-офф
Форвард «Нью-Джерси» Дадонов помещён в список травмированных


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты