«Каролина» обыграла «Вашингтон», у Овечкина и Никишина по передаче Сегодня, 05:51 Автор: Андрей Моисеев









«Каролина» обыграла по буллитам «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на льду «Кэпитал Уан-Арены» завершилась со счётом 3:2. В составе победителей отличились Николай Элерс (34-я минута), Логан Стэнковен (58) и Сет Джарвис (победный буллит). У проигравших шайбы забросили Коннор Макмайкл (26) и Ник Дауд (52). Александр Овечкин и защитник «Харрикейнз» Александр Никишин записали на свой счёт по передаче. «Каролина» набрала 40 очков и возглавила турнирную таблицу Восточной конференции. У «Вашингтона» 40 баллов и она идёт вторым на Востоке.



Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»















