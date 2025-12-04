Ассистентский покер Кучерова помог «Тампе» обыграть «Нью-Джерси» Сегодня, 06:08 Автор: Андрей Моисеев









«Тампа» обыграла в гостях «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок в Ньюарке завершился со счётом 8:4. В составе победителей отличились Ник Пол (3-я минута), Даррен Рэддиш (4), Понтус Хольмберг (8), Джейк Гюнцель (16), Оливер Бьёркстранд (27, 56), Брэндон Хагель (37) и Брейден Пойнт (48). У проигравших шайбы забросили Люк Хьюз (8), Йеспер Братт (34), Ангус Крукшенк (44) и Пол Коттер (56). Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров провёл на льду 16 минут 12 секунд, сделал четыре броска и записал на свой счёт четыре результативные передачи. Ссылка на видео «Тампа» набрала 38 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Дэвилз» 35 баллов и они идут девятыми на Востоке.



