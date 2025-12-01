Хоккей-обозрение

«Коламбус» проиграл «Оттаве», Воронков забросил 12-ю шайбу в сезоне

Сегодня, 06:38




Коламбус проиграл Оттаве в матче НХЛ

«Коламбус» проиграл «Оттаве» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на «Нейшнвайд-Арене» завершилась со счётом 6:3 в пользу гостей.

В составе «Сенаторз» шайбы забросили Дэвид Перрон (7-я минута), Дрейк Батерсон (9), Тим Штюцле (15, 38), Майкл Амадио (20) и Клод Жиру (59). У проигравших отличились Бун Дженнер (19), Данте Фаббро (24) и Дмитрий Воронков с передачи Кирилла Марченко (29).

«Оттава» набрала 32 очка и расположилась на 14-м месте в Восточной конференции. У «Коламбуса» также 32 балла и он идёт 15-м на Востоке.

В следующем матче «Блю Джекетс» 14 декабря сыграют дома против «Вегаса».

