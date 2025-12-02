Хоккей-обозрение

В НХЛ показали видео покера Стэмкоса в матче с «Сент-Луисом»

Стивен Стэмкос, Нэшвилл Предаторз

«Нэшвилл» разгромил дома «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок на «Бриджстоун-Арене» завершился со счётом 7:2.

В составе победителей отличились Стивен Стэмкос (9-я минута, 12, 33, 36), Райан О'Райлли (29), Филип Форсберг (32) и Майкл Бантинг (48). У проигравших шайбы забросили Хью Макгинг (25) и Роберт Томас (34).

Стэмкос оформил свой первый покер с момента перехода в «Нэшвилл» 2024 году.

22-летний нападающий «Предаторз» Фёдор Свечков записал на свой счёт две результативные передачи.

«Нэшвилл» набрал 28 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Сент-Луиса» 29 баллов и он идёт 13-м на Западе.

