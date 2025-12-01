Хет-трик Хаймана и четыре паса Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Детройт»

«Эдмонтон» выиграл у «Детройта» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок на льду арены «Роджерс Плэйс» завершился со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Зак Хайман (15-я минута, 38, 59) и Маттиас Экхольм (23). У проигравших шайбу забросил Симон Эдвинссон (26).

Лидер «Ойлерз» Коннор Макдэвид записал на свой счёт четыре результативные передачи. Нападающий Виталий Подколзин провёл на льду почти 18 минут и не отметился результативными действиями.

«Эдмонтон» набрал 34 очка и переместился на седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Детройта» 37 баллов и он идёт шестым на Востоке.