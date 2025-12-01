«Флорида» проиграла «Колорадо», Тарасов пропустил шесть шайб

«Колорадо» обыграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок в Денвере завершился со счётом 6:2.
В составе победителей отличились Сэм Малински (2-я минута), Брок Нельсон (19), Гэвин Бриндли (26), Натан Маккиннон (28), Арттури Лехконен (33) и Габриэль Ландеског (47). У проигравших шайбы забросили Ноа Грегор (8) и Мэки Самоскевич (54).
Нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин провёл на льду более 16 минут, сделал три броска и отметился результативной передачей.
Голкипер «Пантерз» Даниил Тарасов отразил 36 из 42 бросков по своим воротам.
«Колорадо» набрал 51 очко и продолжает лидировать в общей таблице НХЛ. У «Флориды» 32 очка и она идёт 13-й на Востоке.