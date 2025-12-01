Хоккей-обозрение

«Флорида» проиграла «Колорадо», Тарасов пропустил шесть шайб

Сегодня, 08:23 Автор: Андрей Моисеев




Даниил Тарасов, Флорида Пантерз

«Колорадо» обыграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок в Денвере завершился со счётом 6:2.

В составе победителей отличились Сэм Малински (2-я минута), Брок Нельсон (19), Гэвин Бриндли (26), Натан Маккиннон (28), Арттури Лехконен (33) и Габриэль Ландеског (47). У проигравших шайбы забросили Ноа Грегор (8) и Мэки Самоскевич (54).

Нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин провёл на льду более 16 минут, сделал три броска и отметился результативной передачей.

Голкипер «Пантерз» Даниил Тарасов отразил 36 из 42 бросков по своим воротам.

«Колорадо» набрал 51 очко и продолжает лидировать в общей таблице НХЛ. У «Флориды» 32 очка и она идёт 13-й на Востоке.

Фото: nhl.com







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Хоккеист Егор Сурин признался, что жизнь в Воронеже закалила его
Российские игроки набрали 20 очков за один игровой день в НХЛ
«Флорида» проиграла «Колорадо», Тарасов пропустил шесть шайб
Хет-трик Хаймана и четыре паса Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Детройт»
В НХЛ показали видео покера Стэмкоса в матче с «Сент-Луисом»
«Коламбус» проиграл «Оттаве», Воронков забросил 12-ю шайбу в сезоне
Ассистентский покер Кучерова помог «Тампе» обыграть «Нью-Джерси»
«Каролина» обыграла «Вашингтон», у Овечкина и Никишина по передаче
Овечкин набрал 1800 очков за карьеру в НХЛ с учётом плей-офф
Форвард «Нью-Джерси» Дадонов помещён в список травмированных


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты