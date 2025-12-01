Хоккей-обозрение

Российские игроки набрали 20 очков за один игровой день в НХЛ

Сегодня, 09:11 Автор: Андрей Моисеев




Дмитрий Воронков, Коламбус Блю Джекетс

В ночь на 12 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялись 13 матчей. Российские хоккеисты в этот игровой день забросили две шайбы и отдали 18 результативных передач.

Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров в игре против «Нью-Джерси» оформил ассистентский покер и набрал 40-е очко в сезоне.

Защитник «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов забросил первую шайбу в этом чемпионате, на счету Дмитрия Воронкова 12-й гол в сезоне.

Форвард «Нэшвилла» Фёдор Свечков отметился двумя передачами на Стивена Стэмкоса. Нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко сделал два паса в победном матче с «Далласом».

Александр Овечкин записал на свой счёт ассист в игре с «Каролиной» и набрал 1800 очков за карьеру в НХЛ с учётом плей-офф.

Фото: nhl.com







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Хоккеист Егор Сурин признался, что жизнь в Воронеже закалила его
Российские игроки набрали 20 очков за один игровой день в НХЛ
«Флорида» проиграла «Колорадо», Тарасов пропустил шесть шайб
Хет-трик Хаймана и четыре паса Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Детройт»
В НХЛ показали видео покера Стэмкоса в матче с «Сент-Луисом»
«Коламбус» проиграл «Оттаве», Воронков забросил 12-ю шайбу в сезоне
Ассистентский покер Кучерова помог «Тампе» обыграть «Нью-Джерси»
«Каролина» обыграла «Вашингтон», у Овечкина и Никишина по передаче
Овечкин набрал 1800 очков за карьеру в НХЛ с учётом плей-офф
Форвард «Нью-Джерси» Дадонов помещён в список травмированных


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты