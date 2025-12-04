Хоккей-обозрение

Хоккеист Егор Сурин признался, что жизнь в Воронеже закалила его

Сегодня, 11:13 Автор: Андрей Моисеев




Егор Сурин, Локомотив

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин рассказал о том, как его закалила жизнь в Воронеже.

«На льду, когда я играл, редко приходилось использовать кулаки, а в жизни бывало. На льду порой команда на команду дрались в детстве. Потом вспоминали об этом с ребятами из «Бурана», за который я играл», — приводит слова Сурина ТАСС.

В этом сезоне 19-летний хоккеист набрал 25 (13+12) очков и уступает по результативности в клубе только Александру Радулову.

Сурин примет участие в составе сборной «России-25» на Кубке Первого канала. Российская команда сыграет с Белоруссией (13 декабря) и Казахстаном (14 декабря).

Фото: РИА Новости







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Хоккеист Егор Сурин признался, что жизнь в Воронеже закалила его
Российские игроки набрали 20 очков за один игровой день в НХЛ
«Флорида» проиграла «Колорадо», Тарасов пропустил шесть шайб
Хет-трик Хаймана и четыре паса Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Детройт»
В НХЛ показали видео покера Стэмкоса в матче с «Сент-Луисом»
«Коламбус» проиграл «Оттаве», Воронков забросил 12-ю шайбу в сезоне
Ассистентский покер Кучерова помог «Тампе» обыграть «Нью-Джерси»
«Каролина» обыграла «Вашингтон», у Овечкина и Никишина по передаче
Овечкин набрал 1800 очков за карьеру в НХЛ с учётом плей-офф
Форвард «Нью-Джерси» Дадонов помещён в список травмированных


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты