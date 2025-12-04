Хоккеист Егор Сурин признался, что жизнь в Воронеже закалила его

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин рассказал о том, как его закалила жизнь в Воронеже.

«На льду, когда я играл, редко приходилось использовать кулаки, а в жизни бывало. На льду порой команда на команду дрались в детстве. Потом вспоминали об этом с ребятами из «Бурана», за который я играл», — приводит слова Сурина ТАСС.

В этом сезоне 19-летний хоккеист набрал 25 (13+12) очков и уступает по результативности в клубе только Александру Радулову.

Сурин примет участие в составе сборной «России-25» на Кубке Первого канала. Российская команда сыграет с Белоруссией (13 декабря) и Казахстаном (14 декабря).