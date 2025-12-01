Коннор Макдэвид сделал 750 ассистов за карьеру в НХЛ

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид оформил ассистентский покер в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом». «Ойлерз» одержали победу со счётом 4:1.

28-летний канадец помог Заку Хайману сделать первый хет-трик в сезоне и отдал результативный пас Маттиасу Экхольму.

Первая передача на Хаймана стала для Макдэвида 750-й в регулярных чемпионатах. Хоккеист опередил Ларри Робинсона и переместился по этому показателю на 49-е место в истории НХЛ.

В этом сезоне лидер «Эдмонтона» в 31 матче набрал 48 (16+32) очков.