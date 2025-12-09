Сборная Беларуси обыграла Казахстан на Кубке Первого канала

Сборная Беларуси одержала победу над командой Казахстана в матче Кубка Первого канала по хоккею. Поединок в Новосибирске завершился со счётом 4:1.

Шайбы в игре забросили: Роман Горбунов (12-я минута), Вадим Мороз (26), Иван Дроздов (28) и Александр Скоренов (31) — Руслан Оспанов (42).

В субботу, 13 декабря, Беларусь в рамках турнира сыграет с командой «Россия-25». Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.

Год назад в традиционном декабрьском турнире победу одержали российские хоккеисты, одержавшие три победы.