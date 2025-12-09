Хоккей-обозрение

«Ванкувер» обменял Куинна Хьюза в «Миннесоту» к Капризову

Сегодня, 05:58 Автор: Андрей Моисеев




Куинн Хьюз, Ванкувер Кэнакс

«Ванкувер» обменял защитника Куинна Хьюза в «Миннесоту», сообщает пресс-служба НХЛ.

Взамен «Кэнакс» получили защитника Зива Буйума, а также нападающих Марко Росси и Лиама Эгрена и выбор в 1-м раунде драфта 2026 года.

В этом сезоне старший из братьев Хьюз в 26 матчах набрал 23 (2+21) очка и является лучшим бомбардиром клуба. В активе Буйума 3 гола и 11 передач, Росси заработал 13 (4+9) баллов, Эгрен в 18 матчах очков не набрал.

«Ванкувер» набрал 25 очков и расположился на последнем месте в Западной конференции. «Миннесота» с 39 баллами идёт пятой на Западе.

Фото: Getty Images







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Обладатель Кубка Стэнли вратарь Лоран Броссуа забросил шайбу в матче АХЛ
Бедард получил травму на последней секунде матча с «Сент-Луисом»
«Юта» выиграла у «Сиэтла», Сергачёв отдал голевой пас
«Сент-Луис» обыграл «Чикаго», Бучневич очков не набрал
«Ванкувер» обменял Куинна Хьюза в «Миннесоту» к Капризову
Сборная Беларуси обыграла Казахстан на Кубке Первого канала
Коннор Макдэвид сделал 750 ассистов за карьеру в НХЛ
Хоккеист Егор Сурин признался, что жизнь в Воронеже закалила его
Российские игроки набрали 20 очков за один игровой день в НХЛ
«Флорида» проиграла «Колорадо», Тарасов пропустил шесть шайб


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты