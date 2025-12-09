«Ванкувер» обменял Куинна Хьюза в «Миннесоту» к Капризову

«Ванкувер» обменял защитника Куинна Хьюза в «Миннесоту», сообщает пресс-служба НХЛ.

Взамен «Кэнакс» получили защитника Зива Буйума, а также нападающих Марко Росси и Лиама Эгрена и выбор в 1-м раунде драфта 2026 года.

В этом сезоне старший из братьев Хьюз в 26 матчах набрал 23 (2+21) очка и является лучшим бомбардиром клуба. В активе Буйума 3 гола и 11 передач, Росси заработал 13 (4+9) баллов, Эгрен в 18 матчах очков не набрал.

«Ванкувер» набрал 25 очков и расположился на последнем месте в Западной конференции. «Миннесота» с 39 баллами идёт пятой на Западе.