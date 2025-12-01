Хоккей-обозрение

«Сент-Луис» обыграл «Чикаго», Бучневич очков не набрал

Сегодня, 06:34 Автор: Андрей Моисеев




«Сент-Луис» выиграл у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок на льду «Энтерпрайз-центра» завершился со счётом 3:2.

Шайбы в матче забросили: Логан Майлу (4-я минута), Мэтт Лафф (12), Джастин Фолк (29) — Уайатт Кайзер (16), Андре Бураковски (55).

Лидер «Чикаго» Коннор Бедард записал на свой счёт две результативные передачи.

Нападающий «Блюз» Павел Бучневич и форвард «Блэкхоукс» Илья Михеев результативными действиями не отметились.

«Сент-Луис» набрал 31 очко и расположился на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Чикаго» с 32 баллами идёт девятым на Западе.

