Хоккей-обозрение

«Юта» выиграла у «Сиэтла», Сергачёв отдал голевой пас

Сегодня, 07:49 Автор: Андрей Моисеев




Юта выиграла у Сиэтла в матче НХЛ

«Юта» выиграла у «Сиэтла» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча в Солт-Лейк-Сити завершилась со счётом 5:3.

Шайбы в игре забросили: Ник Шмальц (29-я минута), Кайлер Ямамото (34), Дилан Гюнтер (53), Джон-Джейсон Петерка (58), Лоусон Круз (59) — Мэйсон Марчмент (24, 48), Бен Майерс (60).

Защитник «мамонтов» Михаил Сергачёв записал на свой счёт результативную передачу.

«Юта» прервала серию из трёх поражений подряд, набрала 33 очка и расположилась на девятом месте в Западной конференции. У «Сиэтла» 30 баллов и он идёт 12-м на Западе.

Фото: Imagn Images







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Обладатель Кубка Стэнли вратарь Лоран Броссуа забросил шайбу в матче АХЛ
Бедард получил травму на последней секунде матча с «Сент-Луисом»
«Юта» выиграла у «Сиэтла», Сергачёв отдал голевой пас
«Сент-Луис» обыграл «Чикаго», Бучневич очков не набрал
«Ванкувер» обменял Куинна Хьюза в «Миннесоту» к Капризову
Сборная Беларуси обыграла Казахстан на Кубке Первого канала
Коннор Макдэвид сделал 750 ассистов за карьеру в НХЛ
Хоккеист Егор Сурин признался, что жизнь в Воронеже закалила его
Российские игроки набрали 20 очков за один игровой день в НХЛ
«Флорида» проиграла «Колорадо», Тарасов пропустил шесть шайб


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты