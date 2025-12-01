«Юта» выиграла у «Сиэтла», Сергачёв отдал голевой пас Сегодня, 07:49 Автор: Андрей Моисеев









«Юта» выиграла у «Сиэтла» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча в Солт-Лейк-Сити завершилась со счётом 5:3. Шайбы в игре забросили: Ник Шмальц (29-я минута), Кайлер Ямамото (34), Дилан Гюнтер (53), Джон-Джейсон Петерка (58), Лоусон Круз (59) — Мэйсон Марчмент (24, 48), Бен Майерс (60). Защитник «мамонтов» Михаил Сергачёв записал на свой счёт результативную передачу. «Юта» прервала серию из трёх поражений подряд, набрала 33 очка и расположилась на девятом месте в Западной конференции. У «Сиэтла» 30 баллов и он идёт 12-м на Западе.



Фото: Imagn Images















