Форвард «Сент-Луиса» силовым приёмом отправил соперника на скамейку запасных Сегодня, 11:19 Автор: Андрей Моисеев









В ночь на субботу, 13 декабря, в матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис» выиграл у «Чикаго» со счётом 3:2. В одном из эпизодов нападающий «Блюз» Робби Фаббри мощным силовым приёмом отправил на свою скамейку запасных финского форварда «Чикаго Блэкхоукс» Теуво Терявяйнена. Первую шайбу в игре забросил защитник Логан Майлу, для которого она стала дебютной в форме «Сент-Луиса». 22-летний канадец в течение первого периода сумел не только поразить ворота Спенсера Найта, но и поучаствовать в драке с Колтоном Даком. «Блюзмены» занимают 11-е место в Западной конференции, «Чикаго» расположился на строчку выше.



Фото: Getty Images















