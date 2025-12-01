Хоккей-обозрение

Форвард «Сент-Луиса» силовым приёмом отправил соперника на скамейку запасных

Сегодня, 11:19 Автор: Андрей Моисеев




Теуво Терявяйнен, Чикаго Блэкхоукс

В ночь на субботу, 13 декабря, в матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис» выиграл у «Чикаго» со счётом 3:2.

В одном из эпизодов нападающий «Блюз» Робби Фаббри мощным силовым приёмом отправил на свою скамейку запасных финского форварда «Чикаго Блэкхоукс» Теуво Терявяйнена.

Первую шайбу в игре забросил защитник Логан Майлу, для которого она стала дебютной в форме «Сент-Луиса». 22-летний канадец в течение первого периода сумел не только поразить ворота Спенсера Найта, но и поучаствовать в драке с Колтоном Даком.

«Блюзмены» занимают 11-е место в Западной конференции, «Чикаго» расположился на строчку выше.

Фото: Getty Images







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Мозякин введён в Зал славы отечественного хоккея
Форвард «Сент-Луиса» силовым приёмом отправил соперника на скамейку запасных
Обладатель Кубка Стэнли вратарь Лоран Броссуа забросил шайбу в матче АХЛ
Бедард получил травму на последней секунде матча с «Сент-Луисом»
«Юта» выиграла у «Сиэтла», Сергачёв отдал голевой пас
«Сент-Луис» обыграл «Чикаго», Бучневич очков не набрал
«Ванкувер» обменял Куинна Хьюза в «Миннесоту» к Капризову
Сборная Белоруссии обыграла Казахстан на Кубке Первого канала
Коннор Макдэвид сделал 750 ассистов за карьеру в НХЛ
Хоккеист Егор Сурин признался, что жизнь в Воронеже закалила его


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты