Мозякин введён в Зал славы отечественного хоккея

Сергей Мозякин

Знаменитый российский хоккеист Сергей Мозякин введён в Зал славы отечественного хоккея, передаёт ТАСС.

Церемония состоялась перед матчем России и Белоруссии на Кубке Первого канала в Новосибирске.

Мозякин повесил коньки на гвоздь в 2021 году. Хоккеист дважды становился обладателем Кубка Гагарина, выиграл олимпийские золотые медали в Пхёнчхане и два раза побеждал на чемпионатах мира.

За карьеру в КХЛ Мозякин набрал 928 (419+509) очков с учётом плей-офф и занимает второе место в списке лучших бомбардиров лиги за всю историю.

