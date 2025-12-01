Сборная России обыграла Белоруссию на Кубке Первого канала Сегодня, 16:41 Автор: Андрей Моисеев









Сборная «Россия-25» обыграла команду Беларуси на Кубке Первого канала по хоккею. Встреча в Новосибирске завершилась со счётом 3:1. Шайбы в матче забили: Роман Канцеров (14-я минута), Данил Аймурзин (27, 59) — Роман Горбунов (60). На 12-й минуте первого периода нападающий «Северстали» Аймурзин не реализовал буллит. Белорусские хоккеисты набрали два очка и завершили выступление на турнире. Подопечные Романа Ротенберга в заключительном матче турнира сыграют с Казахстаном. Поединок состоится 14 декабря и начнётся в 14:00 по московскому времени.



Фото: ФХР















