Сборная России обыграла Белоруссию на Кубке Первого канала

Сегодня, 16:41 Автор: Андрей Моисеев




Россия обыграла Белоруссию на Кубке Первого канала по хоккею 2025

Сборная «Россия-25» обыграла команду Беларуси на Кубке Первого канала по хоккею. Встреча в Новосибирске завершилась со счётом 3:1.

Шайбы в матче забили: Роман Канцеров (14-я минута), Данил Аймурзин (27, 59) — Роман Горбунов (60).

На 12-й минуте первого периода нападающий «Северстали» Аймурзин не реализовал буллит.

Белорусские хоккеисты набрали два очка и завершили выступление на турнире.

Подопечные Романа Ротенберга в заключительном матче турнира сыграют с Казахстаном. Поединок состоится 14 декабря и начнётся в 14:00 по московскому времени.

