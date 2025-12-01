Передача Юрова помогла «Миннесоте» обыграть «Оттаву»

«Миннесота» выиграла у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок в Сент-Поле завершился со счётом 3:2.

В составе победителей отличились Тайлер Питлик (24-я минута), Райан Хартман (37), Йоэль Эрикссон Эк (60). У проигравших шайбы забросили Тим Штюцле (40) и Дилан Козенс (46).

Нападающий «дикарей» Кирилл Капризов провёл на льду более 23 минут, сделал два броска и завершил встречу с показателем полезности «0». Данила Юров ассистировал Хартману. Владимир Тарасенко и Яков Тренин не отметились результативными действиями.

Защитник «Уайлд» Куинн Хьюз, перешедший в результате обмена из «Ванкувера», в матче участия не принимал.

«Миннесота» набрала 41 очко и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. У «Оттавы» 32 очка и она идёт 14-й на Востоке.