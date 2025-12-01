Хоккей-обозрение

Передача Юрова помогла «Миннесоте» обыграть «Оттаву»

Сегодня, 00:49 Автор: Андрей Моисеев




Миннесота обыграла Оттаву в матче НХЛ

«Миннесота» выиграла у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок в Сент-Поле завершился со счётом 3:2.

В составе победителей отличились Тайлер Питлик (24-я минута), Райан Хартман (37), Йоэль Эрикссон Эк (60). У проигравших шайбы забросили Тим Штюцле (40) и Дилан Козенс (46).

Нападающий «дикарей» Кирилл Капризов провёл на льду более 23 минут, сделал два броска и завершил встречу с показателем полезности «0». Данила Юров ассистировал Хартману. Владимир Тарасенко и Яков Тренин не отметились результативными действиями.

Защитник «Уайлд» Куинн Хьюз, перешедший в результате обмена из «Ванкувера», в матче участия не принимал.

«Миннесота» набрала 41 очко и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. У «Оттавы» 32 очка и она идёт 14-й на Востоке.

Фото: Reuters







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Передача Юрова помогла «Миннесоте» обыграть «Оттаву»
Почти 12 тысяч зрителей посетили матч Россия — Белоруссия в Новосибирске
Сборная России обыграла Белоруссию на Кубке Первого канала
Мозякин введён в Зал славы отечественного хоккея
Форвард «Сент-Луиса» силовым приёмом отправил соперника на скамейку запасных
Обладатель Кубка Стэнли вратарь Лоран Броссуа забросил шайбу в матче АХЛ
Бедард получил травму на последней секунде матча с «Сент-Луисом»
«Юта» выиграла у «Сиэтла», Сергачёв отдал голевой пас
«Сент-Луис» обыграл «Чикаго», Бучневич очков не набрал
«Ванкувер» обменял Куинна Хьюза в «Миннесоту» к Капризову


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты