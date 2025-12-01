Хоккей-обозрение

Шайба Никишина помогла «Каролине» обыграть «Филадельфию»

Сегодня, 05:51 Автор: Андрей Моисеев




«Каролина» обыграла по буллитам «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча на льду «Иксфинити Мобайл Арены» завершилась со счётом 4:3.

Шайбы в матче забросили: Николай Элерс (30-я минута), Александр Никишин (35), Сет Джарвис (53), Джексон Блейк (победный буллит) — Бобби Бринк (11), Тревор Зеграс (18), Карл Грундстрём (53).

Нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников записал на свой счёт результативную передачу.

«Каролина» набрала 42 очка и занимает первое место в Восточной конференции. У «Филадельфии» 37 очков и она идёт шестой на Востоке.











